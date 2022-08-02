Savaş çanları çalıyor! Amerikan savaş uçakları havalandı

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Asya turu gerilime neden oldu.

Pelosi’yi ve beraberindeki Kongre heyetini taşıdığı öne sürülen uçak Ada’ya yaklaşıyor. ABD’nin Japonya’nın Okinawa Adası’ndaki hava üssünden savaş uçaklarının havalandığı duyuruldu. Uçakların Pelosi’nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin ediliyor.

Japonya kamu yayın kurumu NHK’nin haberine göre, sekiz “F-15” savaş uçağı, beş tanker uçağı ile Kadena Hava Üssü’nden hareket etti.

Tayvan’ın 730 kilometre kuzeydoğusundaki Ada’dan kalkan uçakların Pelosi’nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin ediliyor.

Tanker uçaklarının yakıt ikmali için jetlere eşlik etmesinin, havada uzun süre kalmayı planladıklarına işaret ediyor.

Okinawa Savunma Bürosu, bugün “KC-135” tipi 22 tanker uçağının üsse geldiğini ayrıca “EP-3” tipi elektronik keşif uçağının Doğu Denizi’ne doğru yola çıktığı bilgisini paylaştı.