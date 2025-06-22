Savaş Sorunları Büyütür; Diplomasi Şarttır

PAPA 14’ÜNCÜ LEO’NUN SAVAŞ HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Papa 14’üncü Leo, “Savaş sorunları çözmez; tam tersine sorunları büyütür ve halkların tarihinde iyileşmesi nesiller süren derin yaralar açar” ifadesini kullandı. ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya platformları üzerinden düzenlediği açıklamada, savaşın sonuçlarını vurguladı.

SİLAHLI ZAFERLERİN SONUCU

Papalık açıklamasında, “Hiçbir silahlı zafer annelerin acısını, çocukların korkusunu ya da çalınan gelecekleri telafi edemez” sözleri dikkat çekti. Papa Leo, silahlı çatışmalara son verilmesi gerektiğini belirtti. Diplomasi ön planda tutularak, ulusların geleceklerini şiddet ve kanla lekelenmiş çatışmalar yerine barış çalışmalarıyla seçmesi gerektiğini ifade etti.