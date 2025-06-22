Savaş Uçakları İran’a Saldırdı

SAVAŞ UÇAKLARI İRAN’A SALDIRDI

10. günde savaşa katılan ABD’ye ait savaş uçakları, gece yarısı İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, bu saldırının ardından yaptığı açıklamada “İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere 3 nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışındadır. Birincil tesis olan Fordo’ya tam bir bomba atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktılar. Harika Amerikan savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Bu büyük bir zafer. Şimdi barış zamanı!” dedi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞIRTTI

Trump’ın zafer açıklamasına rağmen 2 gün önce kaydedilen bir uydu görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Servis edilen uydu görüntülerine göre, Fordo nükleer tesisine yapılan ABD saldırısından 2 gün önce büyük bir konvoy tespit edildi. Bu konvoya ilişkin tahminlere göre, zenginleştirilmiş uranyum 2 gün önce İran tarafından çıkarılarak başka bir yere taşındı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın Danışmanı Mehdi Muhammedi, “İran birkaç gecedir Fordo’ya yapılacak saldırıyı bekliyordu. Tesis uzun zaman önce boşaltılmıştı ve saldırıda geri dönülmez bir zarar görmedi” ifadelerini kullandı.