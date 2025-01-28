Savaş ve Barış Tiyatroda İzleyiciyle Buluşuyor

OYUNUN SERGİLENİŞİ

Rus yazar Lev Tolstoy’un ünlü eseri ”Savaş ve Barış”, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın organizasyonuyla Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahne alacak. Dünya edebiyatının en çok bilinen ve sevilen klasiklerinden biri olan ”Savaş ve Barış”, tiyatroseverlerle buluşacak. Eserde çöküşün prensipleri, ihtiraslar ve değişimin hikâyesi temel bir konu olarak öne çıkıyor. Savaşın, zenginliğin, yoksulluğun, yozlaşmanın ve aşkın hikayesini anlatacak olan oyunun yönetmeni Aleksandar Popovski iken, sahne uyarlamasını Eva Mahkovic gerçekleştiriyor.

OYUNCU KADROSU VE EKİP

Dramaturg Başak Erzi, dekor tasarımcıları Sven Jonke ve Vanja Magić, kostüm tasarımcısı Canan Göknil ile ışık tasarımcısı Osman Aktan ve efekt tasarımcısı Erhan Aşar, oyunun sahnelemesinde yer alıyor. İki perdeden oluşan ve toplamda 120 dakika sürecek oyun, zengin bir oyuncu kadrosuyla sergilenecek. Oyuncular arasında; Çağım Defne Gürmen Üstün, Can Başak, Doğan Altınel, Melisa Demirhan, Dilara Demirdüzen, Deran Özgen, Osman Kaba ve Sefa Turan bulunuyor.

KONUSU VE Tarihleri

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde 11-14 Aralık tarihlerinde sahnelenecek olan oyunun konusu, 1805 ve 1820 yılları arasında geçen “Savaş ve Barış”, Napolyon’un 1812 yılında Rusya’yı işgalinin hemen öncesinde, hayatları tümüyle değişen Rus aristokrasisini anlatıyor. Aşk ilişkileri, aile ve salon hayatı bir yandan işlenirken, diğer yandan savaş ve onun geri dönülemez yıkımı da ortaya konuyor.