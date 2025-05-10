Savaşın Hikayeleri Saraybosna’da Anlatıldı

PROGRAMDAKİ TEMALAR ORTAK KADERİ YANSITIYOR

Bosna ve Gazze’de meydana gelen savaşlarla ilgili deneyimlerin paylaşıldığı “Saraybosna-Gazze: Savaş ve Hikaye” etkinliği Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Programın moderatörlüğünü yapan araştırmacı-yazar Numan Aytaç, Saraybosna ve Gazze’nin benzer tarihsel bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Bugün trajedisi birbirine çok benzeyen, hikayeleri hem derin hem hüzünlü iki şehri konuşacağız. Gazze’de büyük bir savaş var ve orada asıl yıkılan insanların hikayeleridir. Savaş muhabirliği bu anlamda çok önemlidir çünkü savaş muhabirliğiyle edebi anlatının kesişen bir yönü var. Tarih çoğu zaman bunlardan yalnızca birisini kaydediyor ama hafıza ise aslında bu ikisini birleştirerek ele alıyor.” dedi.

SAVAŞLA TANIŞMA HİKAYESİ

Mısırlı savaş muhabiri ve belgesel yapımcısı Esad Taha, “savaş” terimiyle 11 yaşında, 1967’deki İsrail’in “Süveyş işgali” sırasında tanıştığını anlattı. Savaş döneminde büyük zorluklarla karşılaştığını belirten Taha, “Daha sonra ülke içinde göçler başladı. Biz de ailemizle birlikte Mısır’ın içlerine göç ettik. Bir gazeteci olarak savaşla 1992 yılında Bosna’da tanıştım ve tanıklık ettim. Doğrusu bir gazeteci olarak savaş hakkında o zaman hiçbir bilgim yoktu. Fakat o savaşın tamamını gördüm ve hikaye anlatmaya ilgim de burada ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

HİKAYE ANLATIMININ ÖNEMİ

Esad Taha, hikaye anlatmanın önemini Bosna’da anladığını vurgulayarak, “Çalıştığım kurum benden savaşı ‘dökümanter’ olarak ele alan raporlar hazırlamamı istiyordu. Ben bunun tersine sokakta, kimsenin görmediği hikayeleri anlatmayı daha uygun gördüm. Kurumum bunu önce hoş karşılamadı. Fakat daha sonra hazırladığım iki dakikalık hikayelerin o raporlardan daha etkili olduğu görüldü. Hikayenin ne demek olduğunu onlar da anlamışlardı.” şeklinde konuştu.

HİKAYEYE DÖNÜŞMEKTEN KAÇINMAMALIYIZ

Taha, hikayelere dair duyarlılığın her yerde benzer şekilde olduğunu belirterek, “Holokost’u herkesin bilmesi sürekli anlatılan ve tekrarlanan hikayelerle mümkün olmuştur. Bizim yapmamız gereken de olan biteni hikayeleştirerek anlatmaktır. Komünizm döneminde Sovyet Rusya’da insanlar çocuklarına yerin altında gizlice Kur’an öğrettiler. Komünizm çökünce mescitlerin dolması bu gizlice öğretilen Kur’an’la mümkün olmuştu. Şu anda Filistin için elimizden hiçbir şey gelmiyorsa bile, yapmamız gereken her şeyi hikayeleştirmek ve bir sonraki nesle aktarmaktır.”

KAYBA DİKKAT ÇEKEN ÇIKARIMLAR

Yazar Halil İbrahim İzgi, Bosna’da yaşanan savaşın o dönemde insanların kimliklerinin şekillenmesine büyük bir katkı sağladığını belirtti. Gazze savaşı ortaya çıktığında, “Ne yapabilirim?” sorusunu kendisine yönelttiğini ifade eden İzgi, “Bosna’da Gazi Hüsrev Bey Camisi’nin avlusunda bir Filistin bayrağının dalgalandığını gördüm. O anda Filistin’le Bosna arasında bir bağ olup olmadığına dair içimde bir merak uyandı. Daha sonra kıyıda köşede kalmış bir hikayeye rastladım. Bu, Filistin’e göç eden Bosnalıların hikayesiydi.” dedi.

İzgi, bu konu hakkında tarihi kaynakların sınırlı olduğunu belirterek, “Bu eksikten dolayı kurgusal bir metin yazmaya karar verdim ve ‘Cüda’ romanım böylece ortaya çıktı. Daha sonra ise giderek daha fazla Filistin’e göç eden Bosnalıların hikayesinin içine girmeye başladım. Yaşanan hadiselerin ilk defa olmadığını, katliamların ve göçe tabi tutulmaların tekrarlanan olaylar olduğunu gördüm.” şeklinde konuştu.

HAYALLER DEĞİL GERÇEKLER UNUTULMAMALI

Siyonizm’in kurucusu Theodor Herzl’in “inanırsanız hayal değildir” sözünü hatırlatan İzgi, “Herzl’in sözü aslında hepimiz için geçerli. Hikayelerimize sahip çıkabilirsek, Bosna’nın Filistin’le, İstanbul’un Şam’la olan bağlarını tekrar tesis edebiliriz. Unutmayalım ki dünyanın başına bela olan Siyonizm bir hikaye anlatıyla başladı. Theodor Herzl’in yazdığı ‘Yahudi Devleti’ hayali bir kitaptı. Bizim hayalle değil kaybettiğimiz gerçekleri hatırlamaya ihtiyacımız var. İnanıyorum ki her birimiz elimizde bulunan gerçek parçacıklarını bir araya getirebilirsek dünyaya barış getirecek bir tabloya ulaşacağız. Bu yüzden hikaye anlatmak, farklı yollarla hepimizin üzerine düşen bir görevdir.” şeklinde vurguladı.