Savaşın Tarafı Değiliz, Bilmeleri Gerek

BİR TARAF OLMAK DOĞRU DEĞİL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber’de Gündem Özel programında Türkiye Gazetesi’nin Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç ve Yazarı Sevil Nuriyeva’nın sorularını yanıtlarken, “Biz savaşın bir tarafı değiliz. Ne Alaska’daki masada olmalıyız, ne Vaşington’daki masada. Çünkü Trump savaşan taraflarla bir araya getirme yapıyor” şeklinde konuştu. Fidan, bu açıklamalarıyla Türkiye’nin savaşın tarafları arasında olmadığına dikkat çekti.

ZENGEZUR KORİDORU DEĞERLENDİRMESİ

Zengezur Koridoru üzerine değerlendirmelerde bulunan Fidan, “Amerikalılar Azeri kardeşlerimizle konuşmaya başladığından itibaren bu konu bizimle istişare edilerek ilerledi” dedi. Fidan, bu konudaki bilgilendirmelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında sürekli olarak sürdüğünü belirtti. Koridorun deklare edilmesinin Azerbaycan’ın taleplerinin prensipte kabulü anlamına geldiğini vurgulayan Fidan, bu konuda somut bir işleyişin henüz netleşmediğini bildirdi.

LİBYA’DAKİ GELİŞMELER

Libya’da son gelişmelere dair de konuşan Fidan, 2019’daki askeri operasyondan sonra defakto bir durumun oluştuğunu ve Türkiye’nin dost unsurlarıyla bu duruma müdahil olduğunu belirtti. Ayrıca, “Libya’nın birliği, bütünlüğü ve bölünmemesi temel stratejimizdir” ifadesini kullandı. Türk resmi makamlarının, Libya’da uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynadığını aktardı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA İLİŞKİN ÜMİTLER

Fidan, ABD’deki müzakerelere de değinerek, “Rusya ile Ukrayna arasında barışın olması için ümitliyiz” dedi. Türkiye’nin iki liderle yaptığı görüşmelerin önemli olduğunu ve elde edilen bilgilerle barış sürecine katkıda bulunma amacını vurguladı. Fidan, “Barış için yeterli sebep var” ifadelerini kullandı ve hem Rusya hem de Ukrayna ile yapılan müzakerelerin olumlu etkisinin gözlemlendiğini aktardı.

MİLLİ ÇIKARLARIMIZA DAİR VURGU

Donetsk’teki toprak parçasının Ukrayna için önemine değinen Fidan, “Biz kendi milli çıkarlarımız için üretmemiz gereken faaliyeti üretiyoruz” dedi. Ayrıca, muhtemel bir güvenlik mekanizması oluşturulacaksa, Türkiye’nin bu süreçte yer almasının gerekliliğini vurguladı.

ALASKA’DAKİ ZİRVE VE SONUÇLARI

Fidan, Alaska’daki zirveye ilişkin olarak Rus ve Amerikalı taraflar ile bazı prensiplerde uzlaşı sağlandığını kaydetti. Ancak henüz net bir tarih ile zirveye dair belirsizlikler bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin, bölgedeki çıkarları doğrultusunda izlediği politikaların önemine vurgu yaparak, olayları yakından takip ettiklerini aktardı.

ÜLKEMİZİN YERİ

Son olarak, Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye’nin neden bu önemli görüşmelerde yer almadığına dair eleştirilere yanıt verdi. “Türkiye burada olmalıydı, niye yok” şeklindeki eleştirilerin, Türkiye’nin stratejisiyle çeliştiğini belirtti. Dışişleri Bakanı olarak, Türkiye’nin savaşın tarafı olmadığını ve barış için çalıştıklarını bir kez daha vurguladı.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Yunanistan’ın Türkiye aleyhinde sıkça gündeme geldiğine dair eleştiriler yönelten Fidan, Yunan siyaseti için Türkiye’nin önemli bir konu haline geldiğini kaydetti. Umarız bir gün Yunan siyaseti de Türk siyasetine ulaşır” diyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

İÇ POLİTİKA VE DIŞ POLİTİKA AYRI TUTULMALI

Son günlerde kendisine yönelik gelen eleştirilere de değinen Fidan, “Dış politikayı çoğu zaman iç politikada ucuz siyasi konulara malzeme yapmamaya çalışıyoruz” dedi. Dış politika ile ilgili eleştirilerin dikkate alınması gerektiğini ancak karalama maksatlı üsluplara karşı dikkatli olduklarını ifade etti.

İNSANLIĞA YARDIMCI OLMA VURGUSU

Bakan Fidan, Türkiye’nin dünya için bir ışık olma misyonunu sürdürmesi gerektiğini belirtti. “Türkiye’nin karanlığa düşmüş insanlık için bir deniz feneri vazifesi yapması, onlara yardımcı olması için yüksek standartlara sahip olunması gerekiyor” diye konuştu.