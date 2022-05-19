Savaşta 231 çocuk öldü

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun ise yaralandığı açıklandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişiminde sivillerde hedef alındı. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 24 Şubat’ta başlattığı savaşta Birleşmiş Milletler (BM)’nin açıkladığı rapora göre, Ukrayna’yda en az 1611 sivil hayatını kaybetti, 2 bin 227 sivil yaralandı. 4 milyon 494 kişi ise komşu ülkelere gittiği belirtildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1828 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 171’inin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada 231 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi

Açıklamada, Rusya’nın saldırılarına başladığı 24 Şubat’tan bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı kaydedildi.