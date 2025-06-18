Savaşta Aileler Ayrılmayı Tercih Etmiyor

TÜRKİYE’DE SİVİLLERİN ZOR DURUMU

Donald Trump, İran’ın başkenti Tahran’daki sivillere “derhal tahliye edin” çağrısı yaptıktan sonra, ailemi evlerinden ayrılmaya ikna edemedim. Babam, “Bu yaşımızda, çeşitli sağlık sorunlarımız varken, saatlerce trafikte kalıp kalabalık şehirlerde temel ihtiyaçların eksikliğini çekmek bizim için mümkün değil. Tahran’dan ayrılmak bir seçenek değil,” dedi. Her iki ebeveynim de şeker hastası. Annem, son bir aydır şiddetli baş dönmesi nedeniyle dışarı çıkamıyor; yalnızca yardım alarak yürüyebiliyor. Babam ise birçok kronik hastalıkla mücadele ediyor ve on metreden fazla yürüdüğünde dinlenmeden edemiyor. Ancak geride kalan yalnızca benim ailem değil.

AİLELER EVDE KALMAYI TERCİH EDİYOR

İran’da bir kadın, ailesinin Tahran’ı terk etmek istemediğini şu şekilde anlatıyor: “Ailem kendi evlerinde onurlarıyla ölmeyi, yerinden yurdundan edilmeye tercih ediyor.” Kadının ailesi; “Eğer evimiz yerle bir olacaksa, biz de onunla birlikte yok olmayı tercih ederiz,” diyor. Tahran’da başka bir kadın, şehirden ayrılmanın neden birçok insan için imkânsız olduğunu ifade ediyor: “Alzheimer hastası komşularımız var. Tekerlekli sandalyeye mahkûm komşularımız var.” Gitmeyi seçen ya da gitmeye imkânı olmayanlar için yaşam son derece zor. Bankamatiklerin çoğu boş. Tahran’daki bir kadının anlattığına göre, dükkânların yalnızca onda biri açık. Bir başka sakin, yaşadıkları binada su olmadığını, çünkü çatışmalar başladığında su borusunun patladığını aktarıyor. Ayrıca, hâlâ hiçbir tesisatçı bulunamamış.

SOKAKTA KALANLARIN HAYATI

Bir başka İranlı ise “Çocukları daha güvenli yerlere gönderdik ama biz kaldık; sokak kedileri için, yaşadığımız binaların güvenliği için. Allah’ın izniyle bugünler de bitecek,” diyor. Bahsettiği kediler, şehrin sokaklarında yaşayan ve birçok Tahranlı tarafından sahiplenilen, bakımı yapılan kediler. Tahran’ın nüfusu neredeyse tüm İsrail nüfusuna eşit. Bu devasa metropolü, yolların tıkanmış ve yakıtın karnelere bağlanmış halde tahliye etmeye çalıştığınızı düşünün. Her sürücüye günde yalnızca 25 litre benzin veriliyor ve şehirden çıkmaya çalışanlar saatler süren trafikle boğuşuyor. Bazı insanlar, yola çıktıktan sonra benzini bitirip ortada kalmış. Birçoğu daha sakin olan kuzeydeki Mazenderan ve Gilan vilayetlerine kaçıyor.

Normalde üç-dört saat süren Tahran’dan bu bölgelere yolculuk, son günlerde bazı sürücüler için 12 saati aşmış. Bir başka sakin, “Son birkaç gündür hep trafiği kontrol ettik, yoğun olmayan saatlerde çıkmayı umuyorduk. Ama sonunda yine ağır trafiğe yakalandık,” diyor. “Hava dayanılmaz derecede sıcak ve yakıt sıkıntısı olduğu için kimse klima açamıyor. Bazı araçlar yolda bozuldu ya da benzini bitti. Her benzin istasyonunun önünde kilometrelerce kuyruk var.” Varış noktasına ulaşmayı başaranlar için ise yeni zorluklar başlıyor: Kiralanacak yer kalmamış, gıda fiyatları fırlamış durumda. Taksiler insanları taşımak için fahiş ücretler istiyor.

İKİ TARAFIN DA İLGİSİZLİĞİ

Birçok İranlı, onlarca yıllık baskının ardından, bir gecede istemedikleri bir savaşın ortasına sürüklendiklerini düşünüyor. Tahran’da kalmayı seçen bir adam, “Ne İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ne de İslam Cumhuriyeti bizimle ilgileniyor,” diyor. Başka bir kadın da “Bir yanda halkına değer vermeyen acımasız bir rejim, diğer yanda bizi füzelerle bombalayanlar arasında sıkışıp kaldık,” diyor. Bu kişi, ABD Başkanı’nın tahliye çağrısının, sivillerin ölümünü haklı göstermek için öne sürülen bir bahane olduğunu düşünüyor. Donald Trump’a ise “Sen dünyanın öbür ucundan kalkıp bize ‘Tahran’ı tahliye edin’ mi diyorsun? Ölünce de çıkıp ‘Size söylemiştik’ mi diyeceksiniz?” mesajını iletiyor.