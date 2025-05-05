Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıldı

BOSNA HERSEK’TE ANMA TÖRENİ

Bosna Hersek’te, 1992-1995 yılları arasındaki savaş sırasında kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna’da, Sırplar tarafından katledilen 1601 çocuk anısına anma töreni düzenlendi. Saraybosna’daki etkinliğe, kurbanların yakınlarının yanı sıra birçok vatandaş, yetkili ve çocuk katıldı. Hayatını kaybeden çocuklar için dualar edildi ve hatıralarını yaşatmak adına anıta çiçekler bırakıldı.

1992-1995 Saraybosna Kuşatmasında Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica, yaptığı açıklamada, Saraybosnalıların kuşatma döneminde maruz kaldıkları vahşetlere dikkati çekti. Özellikle gençlerin savaş yıllarında yaşananları unutmaktan kaçınması gerektiğinin altını çizen Grabovica, “Hepimiz, kuşatma sırasında yaşananlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan genç nesillere hafıza kültürünü aktarmakla yükümlüyüz. Gençler, kendi yaşıtlarının nasıl katledildiğini ve hayallerinin nasıl korkunç biçimlerde söndürüldüğünü bilmelidir.” dedi. Bu bilgiyi aktarmanın hedefinin nefret değil, geleceği doğru bir şekilde inşa etmek olduğunu da vurguladı.

Derneğin Başkan Yardımcısı Alija Hodzic, kuşatma sırasında tek çocuğunu kaybettiğini ve ancak zamanla acısının daha fazla derinleştiğine değindi. Hodzic, “Tek çocuğum, kızım Jasmina 18 yaşındayken öldürüldü. Büyümüş, genç bir kızdı ama caniler onu bizden aldı. Sevgili kardeşlerim, kimse için savaş istemeyin çünkü savaş sadece kötülük getirir. Bunu bugün Gazze, Ukrayna ve Hindistan örneklerinde açıkça görebilirsiniz.” şeklinde konuştu.

Saraybosna kuşatması, modern tarihin en uzun kuşatması olarak 5 Nisan 1992’de başlamış ve 29 Şubat 1996’ya kadar sürmüştü. Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Suada Dilberovic ile Bosna Hersek Meclisi’nde çalışan iki çocuk annesi Olga Sucic, Sırp paramiliter birliklerin saldırıları sonucu Saraybosna’daki Vrbanja Köprüsü’nde hayatını kaybetmişti. Sırp birlikleri, 5 Nisan’daki saldırılarda sivilleri hedef almış ve savaş karşıtı gösteri yapan Saraybosna halkına ateş açmıştı. Dilberovic ve Sucic’in öldürüldüğü gün, aynı zamanda modern tarihin en uzun kuşatması başlamış; 1425 gün süren bu kuşatma boyunca 1601’i çocuk olmak üzere 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmişti.