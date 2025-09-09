Savaştepe’de Tanker Devriyle Sürücü Yaralı

AMONYUM NİTRAT YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat taşıyan tanker devrildi ve bu olayda sürücü yaralandı. K.K. yönetimindeki 42 DIJ 94 plakalı amonyum nitrat yüklü tanker, Savaştepe-Kocabıyıklar Mahallesi kara yolunda kontrolden çıkarak devriliyor.

KAZAYA MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk ediliyor. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.

TRAFFİK AKIŞI ETKİLENİYOR

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun tekrar açılması için gereken çalışmalar devam ediyor.