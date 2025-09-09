Haberler

Savaştepe’de Tanker Devriyle Sürücü Yaralı

AMONYUM NİTRAT YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat taşıyan tanker devrildi ve bu olayda sürücü yaralandı. K.K. yönetimindeki 42 DIJ 94 plakalı amonyum nitrat yüklü tanker, Savaştepe-Kocabıyıklar Mahallesi kara yolunda kontrolden çıkarak devriliyor.

KAZAYA MÜDAHALE

Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk ediliyor. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.

TRAFFİK AKIŞI ETKİLENİYOR

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolun tekrar açılması için gereken çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Haberler

Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.