Savaştepe’de Yangın Çıktı, Söndürüldü

YANGIN ÇIKTI, İTFAİYE ÖĞRENLERE MÜDAHALE ETTİ

Balıkesir’in Savaştepe ilçesindeki tek katlı bir evde yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın İncirli Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevlendi.

VATANDAŞLAR HIZLA YARDIM İSTEDİ

Olayın ardından çevredeki halk, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin gayretleriyle yangın söndürüldü, ancak yangın nedeniyle tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yangının sebeplerinin araştırılması gereken bir konu olduğu bildirildi.