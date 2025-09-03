Savcı Ercan Kayhan Bıçakla Saldırıldı

BAŞLANGIÇTAKİ SALDIRI

İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bu akşam yemek yediği bir restoranda bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında Kayhan’ın durumu merak konusu oldu. Peki, Ercan Kayhan’ın durumu ne? Saldırıyı gerçekleştiren kişi kim ve bu olayın nedenleri nelerdir?

ÖLDÜRÜCÜ SALDIRI VE SORUŞTURMA

Savcı Ercan Kayhan, akşam saatlerinde kaşık yemeği sırasında boğazına aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise Ercan Kayhan ile daha önce husumeti olan 19 yaşındaki Mustafa Can G. olduğu tespit edildi. Olayın ardından kayıplara karışmayan şüpheli, hızlı bir şekilde polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, Çekmeköy’deki bir restoranda saat 21.15 sıralarında meydana geldi.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Saldırının ardından bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ercan Kayhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Can G. hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi fakat olayın arka planı ve nedenleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu trajik olayın tetikleyicisi hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.