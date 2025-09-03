Savcı Ercan Kayhan Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Leyla YILDIZ/İSTANBUL, – Çekmeköy’deki bir restoranda gerçekleşen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mustafa Can G. (19) tarafından bıçaklanarak boğazından yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı, fakat savcı Kayhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

HASTANE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay, saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi’ndeki restoranda meydana geldi. İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli olan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Mustafa Can G. tarafından bıçaklandı. İhbar geldiğinde, acil sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı, ancak savcı Kayhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, Mustafa Can G. isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

VALİ GÜL OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek bilgi aldı. İstanbul Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun” ifadelerini paylaştı.