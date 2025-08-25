Savcı Gözaltında, Olay Çıkardı

Olayın Gelişimi

ABD’nin Rhode Island eyaletinde bir savcı, gözaltına alınırken “Ben savcıyım, bunu yapmanıza pişman olacaksınız” diyerek gergin bir durum yarattı. Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Savcı Devon Flanagan, söz konusu olayın ardından maaşsız olarak açığa alındı. 14 Ağustos’ta bir restoranda izinsiz giriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Flanagan, polislere karşı tartışarak kendisini serbest bırakmalarını talep etti.

Polis ile Görüşme

Polislerin gözaltına almaya devam etmesi üzerine Flanagan’ın “Ben başsavcılıkta çalışıyorum, hata yapıyorsunuz” şeklinde bağırdığı duyuldu. Bu sırada bir polis soğukkanlı bir şekilde “Umurumda değil” yanıtını verdi. Olay sırasında Flanagan, polislerden vücut kameralarını kapatmalarını istemişti. Ancak Başsavcılık, bu talebin kanunen yanlış olduğunu belirtti.

Başsavcının Açıklamaları

Rhode Island Başsavcısı Peter Neronha, yaşananları sert bir dille eleştirdi: “110 avukatım var ve hepsini utandırdı. Böyle bir davranış kabul edilemez. Çok ağır bir ceza alacağı kesin.” Neronha, Flanagan’ın olay sırasında alkollü olabileceği düşüncesinde olduğunu fakat bu durumun mazeret olamayacağına da vurgu yaptı. Ayrıca Newport Polis Departmanı’ndan özür dileyerek, Flanagan’ın itibarının büyük ölçüde zedelendiğini ifade etti: “Kendisini rezil etti. İşine devam etse de etmese de bu olayı atlatması uzun sürecek.” Şu an için Flanagan’ın görevine geri dönüp dönmeyeceği henüz belirsiz.