Savcı, Sanıklar İçin Cezalandırma İstedi

MEVZU İLE İLGİLİ DAVANIN GÜNDEMİ

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’taki depremler sonucunda yıkılan Ebrar Sitesi Selam Apartmanı duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaası açıklandı. Savcı, sanıklar Ahmet Özdemir, Sıtkı Okumuş ve Ercan Gök’ün “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan toplamda 22 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ebrar Siteleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin önemli simgelerinden biri olup, depremin başlangıç anında 18 bloğu birden yıkıldı. Bu olayda toplamda 1.480 kişi hayatını kaybetti. Ebrar Sitesi’nin davaları ayrı ayrı sürüyor. Selam Apartmanı’nda tam 83 kişi hayatını kaybetmeyecek, 11 kişi de yaralanmış durumda.

HAKİM KARARLARI VE TARAFLARIN DURUMU

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Ahmet Özdemir ve Süleyman Özdemir ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş ve statik fenni mesul Ercan Gök hakkında, “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, başka bir deprem dosyasından tutuklu sanık Sıtkı Okumuş ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya katılmayan diğer tutuksuz 3 sanığın durumu dikkat çekti.

SANIKLARIN AÇIKLAMALARI

Sanık Sıtkı Okumuş, Selam Apartmanı’nda kendisinin hazırladığı statik projenin uygulanmadığını belirtip, “Başka bir proje kullanıldı. 35 yıldır Kahramanmaraş’ta statik proje yapıyorum, ancak inşaata bir kez bile çağrılmadım. Buranın fenni mesulü ben değilim, sadece statik proje müellifiyim. Bu yapıdaki uygulama benim projemle uzaktan yakından alakalı değil” diye bildirdi. Müştekiler ve müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine, sanıkların mevcut halinin devamına ve tutuksuz sanık Süleyman Özdemir’in dosyasının ayrılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.