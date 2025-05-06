Savcı, TGB Üyeleri Hakkında Mütalaa Verdi

SAVCI MÜTALAA AÇIKLADI

İzmir’de, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirme eylemi nedeniyle haklarında dava açılan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 sanık hakkında ‘Kasten yaralama’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından mütalaa açıklandı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Geçtiğimiz 2 Eylül’de ABD’ye ait USS Wasp (LHD-1) isimli amfibi hücum gemisi İzmir Limanı’na demirledi. Gemide görevli olan bir Amerikan askeri, İzmir’de vakit geçirmek üzere gemiden indi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, TGB üyeleri ile birlikte kalabalık bir grup, bu askerin başına çuval geçirdi. Çuval geçirme anı kameralara yansıdı ve olayla ilgili olarak 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu olanlar ilerleyen günlerde tahliye edildi. İddianamede, 10 şüpheli için ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, 15 şüpheli için ise ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından ceza talep edildi ve iddianame, İzmir 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama süreci sırasında sanıkların adli kontrol şartları kaldırıldı.

DURUŞMA VE TANIK İFADELERİ

Bu dava kapsamındaki yargılama, İzmir 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada olaya müdahale eden polis memurları tanık olarak dinlendi. Yunus Timleri’nde görev yapan F.İ. olay anını şöyle anlattı: “Gürültüyü duyunca olay yerine gittik. Askerlerden birinin kafasında çuval vardı. Kalabalık dağılsın diye siren çalarak gittik. Kafasında çuval bulunan kişinin yüz hattında ve boynunda kızarıklık vardı. Grup kendiliğinden dağıldı.” Diğer bir polis memuru M.C., askerlerin darbedildiğine şahit olmadıklarını belirtti. H.Ş. de grubun kendilerine zorluk çıkarmadığını ifade etti. Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. İddia makamı, sanıkların ‘Kasten yaralama’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatları, mütalaya yönelik savunma için süre talep etti ve hakim bu talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.