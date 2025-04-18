Savcı Y.E’ye Tehditte İki Tutuklama

YENİ GELİŞMELER

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerinde meydana gelen bebek ölümlerine dair yürütülen soruşturmanın süreciyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit eden şüphelilere yönelik başlatılan soruşturmada, daha önce tutuklanmış olan Mustafa Kemal Zengin’in telefonunda yapılan incelemelerde, “WhatsApp” yazışmalarında Z.K. isimli bir şüpheliye uygulama telefon numarası gönderip sorgulama yaptırdığı tespit edildi.

TEHDİT MESAJLARI

Yazışmalar arasında iş insanı şüpheli Gökhan Güler’in Zengin’den, savcı Y.E’nin yürüttüğü kripto para dolandırıcılığı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Yavuz Usta’nın tahliyesini talep ettiği yer aldı. Bu talep gerçekleşmeyince Güler’in, hakim ve savcılara yurt dışından suikastçı getirtip vurduracağına dair mesajlar attığı belirlendi. Savcılığın talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Z.K. ve Gökhan Güler gözaltına alındı. Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.

HUKUKİ SONUÇLAR

Hakimlik, Gökhan Güler’in tutuklanmasına karar verirken, Z.K.’ye yurt dışına çıkış yasağı ve Cumhuriyet Savcısı Y.E’ye yaklaşmaması şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Daha önce “Yenidoğan Çetesi” davasını açan Savcı Y.E. ile 30 Ağustos’ta görüşen avukat A.A. ve bazı şüphelilerin, tehditte bulunarak tahliyeleri gerçekleştirmemeleri durumunda saldırı gerçekleştirecekleri yönünde ifadelerde bulundukları belirlenmişti.

Bu tehditlerle alakalı başlatılan soruşturma sırasında, savcının yakınları ve yaşadıkları yerlerle ilgili bilgi sızdırma yöntemlerinin araştırılması yapıldı ve savcının ofisine bir kayıt cihazı yerleştirildiği belirlendi. Avukat A.A. ile bağlantıda olan M.K.Z’nin, görüştüğü savcıyı açık bir şekilde ölümle tehdit ettiği kaydedildi. Savcı Y.E’nin tehdit edilmesiyle ilgili düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’inin tutuklanması söz konusu oldu. Gökhan Güler’in tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 6’ya ulaşırken, salıverilen Z.K. ile adli kontrol tedbiri verilen şüpheli sayısı ise 8’e çıktı. Toplamda 6 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.