Savcıdan Bahtiyar İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık, Narin’in cesedini sakladığını kabul eden Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın yeterli olmadığını düşünerek itiraz etti. Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Savcılığın itirazı sonucu dosya, istinaf mahkemesine taşınarak Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Bu talep, mahkeme tarafından incelenip karara bağlanacak.

OLAYIN DETAYLARI

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ulaşıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada toplamda 23 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilerden anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar dahil olmak üzere 12 kişi tutuklandı. Yüksel, Enes, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, 4 sanık hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep eden iddianame, 23 Ekim’de Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DAVA SÜRECİ

Sanıkların yargılanmasına geçen yıl 7 Kasım’da başlandı ve üç gün süren ilk duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 26 Aralık 2024’e ertelendi. İlk duruşmanın ardından Cumhuriyet Savcısı, 14 sayfalık mütalaayı celse arası sırasında mahkemeye sundu. Son duruşma ise 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Dört sanıktan, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bahtiyar’ın, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan ceza aldığı ifade edildi.