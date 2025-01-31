More
Gündem

Savcıdan Bahtiyar İçin Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

savcidan-bahtiyar-icin-agirlastirilmis-muebbet-talebi

YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık, Narin’in cesedini sakladığını kabul eden Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın yeterli olmadığını düşünerek itiraz etti. Bahtiyar, 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Savcılığın itirazı sonucu dosya, istinaf mahkemesine taşınarak Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Bu talep, mahkeme tarafından incelenip karara bağlanacak.

OLAYIN DETAYLARI

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ulaşıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada toplamda 23 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilerden anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar dahil olmak üzere 12 kişi tutuklandı. Yüksel, Enes, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, 4 sanık hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep eden iddianame, 23 Ekim’de Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DAVA SÜRECİ

Sanıkların yargılanmasına geçen yıl 7 Kasım’da başlandı ve üç gün süren ilk duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 26 Aralık 2024’e ertelendi. İlk duruşmanın ardından Cumhuriyet Savcısı, 14 sayfalık mütalaayı celse arası sırasında mahkemeye sundu. Son duruşma ise 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Dört sanıktan, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bahtiyar’ın, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan ceza aldığı ifade edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul İçin Kar Uyarısı Yapıldı

İstanbul Valiliği, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşeceğini belirterek, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı önlem almaları konusunda uyardı.
Gündem

Tekfen Holding Hisse Geri Alımı Açıklandı

Tekfen Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden pay geri alımını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.