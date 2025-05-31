Savcıların UYAP Hesabını Kullandı

ADLİYEDE USULSÜZ İŞLEMLER İÇİN SORUŞTURMA

Ankara Adliyesi’nde çalışan bir zabıt katibinin, görev yaptığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi’ndeki (UYAP) hesaplarına usulsüz şekilde girerek, bazı şüpheliler hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdiği tespit edildi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli zabıt katibi A.Y’nin, maddi menfaat karşılığında soruşturma dosyalarında hukuka aykırı işlemler yaptığı ve “dosya takibi” gerçekleştirdiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTA GÖREVİNE SON VERİLDİ

Zabıt katibinin Terör Suçları Soruşturma Bürosundaki görevine son veren başsavcılık, şüphelinin eylemleri ve onunla iş birliği yapan kişilerin tespiti amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığına yazı yazdı ve noter işlemlerini incelemeye aldı. Şüpheli A.Y’nin görevde bulunduğu dönemde “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilen dosyalar tekrar incelendi. Başsavcılık, henüz karar verilmeyen dosyalarda da usulsüz işlem yapılıp yapılmadığını araştırdı.

HUSUMETLİ SÜREÇ VE İFADELER

İncelemeler sonucunda A.Y’nin, savcıların UYAP’taki hesaplarına giriş yaparak, bazı şüpheliler hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı çıkardığı ve soruşturma savcısının denetimini engellemek için sahte işlemler yaptığı belirlendi. Başsavcılık, bu zabıt katibinin usulsüz verdikleri kararların tamamını iptal etti ve ilgili kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı. Şüphelilerden bazılarının tutuklandığı belirtilirken, yurt dışında olan bazı şüpheliler hakkında yakalama kararının sürdüğü kaydedildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Soruşturma kapsamında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla tutuklanan şüpheli A.Y’nin ifadesine göre, hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının bilgisi ve rızası olmadan şifrelerini kullanarak yaptığı ve kararları da kendisinin onayladığı öğrenildi. Ayrıca, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrolünü ortadan kaldırmak amacıyla sahte evrak ve dosyalar oluşturduğu ve karar ile dosya içeriğini uyumlu hale getirdiğini kabul ettiği ifade edildi.