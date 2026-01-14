Savcının Saplantılı İlişkisi Hakimi Vurduğu Olayda Ortaya Çıktı

Hâkim Aslı Kahraman, Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından odasında, tabancayla kasığından vurulmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren savcının geçmişi gün yüzüne çıkarken, olayla ilgili çarpıcı ayrıntılar gün ışığına çıktı. İki yıl boyunca aynı adliyede birlikte çalıştıkları biliniyor.

İKİ YILDA YAKIN ÇALIŞTILAR

Savcı ve vurduğu hâkim arasında 2022-2024 tarihleri arasında Anadolu Adliyesi’nde Asliye Ceza Mahkemesi’nde birlikte görev yaptıkları öğrenildi. Hâkim Aslı Kahraman’ın 2 Eylül 2024’te Bölge Adliye Mahkemesi’ne atandığı belirtildi.

KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÜZERİNE ÇALIŞTI

Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın, 2022-2024 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yaptığı öğrenildi. Kılıçarslan’ın, aile içi kadın cinayetleri ve istismar gibi birçok konu üzerinde mağdurlardan gelen şikayetleri topladığı ve iddianameler hazırladığı kaydedildi.

REDDİ İDDİA EDİLDİ, TACİZ SÜRDÜ

33 yaşındaki Kılıçarslan ile hakim Aslı Kahraman arasındaki ilişki, birlikte çalıştıkları dönemde başlamış. Savcı, hakim Aslı Kahraman’a karşı takıntılı bir sevgi beslemeye başlamış. Ancak Hâkim Kahraman bu ilişkiyi reddedince savcının tacizleri devam etmiş. Bunun üzerine hâkim, savcıya karşı koruma talebinde bulunmuş.

KORUMA TALEBİ ÜZERİNE İKİ POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Hâkim Aslı Kahraman’a yönelik koruma talebi sonrasında, onu korumak amacıyla iki polis memurunun görevlendirildiği öğrenildi. Saldırının gerçekleştiği gün, hâkimin odasında bulunan çaycı Yakup Karadağ bu durumu engellemişti. Çaycı Yakup Karadağ’ın Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olduğu ve hapisteyken adliyede çalıştığı öğrenildi.

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi’nde (İstinaf) görevli Hâkim Aslı Kahraman’a 13:00 sularında ziyarette bulunduğu öğrenildi. Ziyaret sırasında ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında Kılıçarslan, Hâkim Kahraman’a tabancayla ateş etti. İkinci kez ateş etmeye çalıştığı sırada, odada bulunan çaycı Yakup K. tarafından engellendi. Kasığından yaralanan hâkimin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı bilgisi alındı. Savcı Muhammad Çağatay Kılıçarslan, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla gözaltına alındı.