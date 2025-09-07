Savcıyı Öldüren Oğulun Babası Konuştu

İstanbul Çekmeköy’de bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can Gül’ün babası İsmail Hakkı Gül, cinayetin nedenlerine dair açıklamalar yaptı. Yeni nesil haberlerde yer alan bilgilere göre, katil zanlısının babası, oğlunun 13 yaşında savcının arkadaşının işlettiği restoranda çalışmaya başladığını belirterek, “Savcıyla baba oğul gibiydiler” dedi. Baba, oğlunun savcı tarafından çok değer verildiğini ve ona “Gelir alırdı evden, kendi oğlu gibi bilirdi. Hatası olursa kızardı, döverdi” sözleriyle açıkladı. Ayrıca, “Arayıp soruyordum ‘Mustafa Can neredesin?’ diye, cevap vermiyordu. Baba yerine koymuyordu beni. Annesini de arayıp sormuyordu” diye ekledi.

SAVCININ UZAKLAŞTIRMA KARARI

İsmail Hakkı Gül, savcının oğlu hakkında uzaklaştırma kararı almak zorunda kaldığını dile getirdi. “Savcı, kendi silahını kendisi yetiştirdi. Çok uğraştım, aradım oğlumu ‘Duyduklarımdan dolayı üzülüyorum sana evladım. Bak kendini katil edeceksin. Perişan ediyorsun bizi’ dedim ama dinletemedim” diyen baba, oğlunun alkol ve sigara kullandığını ifade etti. Baba, “Kız arkadaşı oldu sonra, para isteyip de alamayınca savcıyla araları bozuldu” dedi. Ayrıca, Mustafa Can Gül’ün ailesinden uzaklaştığını ve aile evinin yanındaki tek odalı bir yerde yaşadığını belirterek, “Ailesinin yanına yaklaşmıyordu” ifadesini kullandı.

SAVCIYLA KONUŞMASI

Baba, “Biz fakir insanlarız. Gittim, Savcı Ercan’la konuştum. Mustafa Can için uzaklaştırma kararı aldınız, siz de uzak durun buralardan biraz diye. Oğlumun arası iyiydi savcıyla. Ama tazminatını alamamış iş yerinden. Kız arkadaşına altın filan yapacakmış. Savcı buna ‘Sana para mara yok’ demiş” şeklinde konuştu. Cinayet günü oğluyla birlikte yemek yediklerini ve kandillerini kutladıklarını anlatan baba, “Bugün kandil mi ya” dediğini ve ardından annesinin elini öptükten sonra evden çıktığını söyledi. Baba, “Ben evladımdan böyle bir şey beklemezdim. Ben çalışıyordum, bu olaydan sonra işimden oldum” dedi.