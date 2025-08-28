Savic, Gelecek Haftalarda Daha İyi Futbol Oynayacaklarını Düşünüyor

TRABZONSPOR’UN İYİ BAŞLANGICI

Trendyol Süper Lig’deki ilk üç haftada 9 puan toplayan Trabzonspor’un savunma oyuncusu Stefan Savic, puan kazandıkça gelecek haftalarda daha iyi bir futbol sergileyeceklerini ifade etti. Samsunspor maçı için hazırlıklarına devam eden bordo-mavili takımın deneyimli savunmacısı Savic, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Savic, ilk üç haftada yaptıkları çalışmaların sonuçlarını aldıklarını belirterek, “Kamp döneminde çok sıkı çalışma gerçekleştirdik. Bunun da sonuçlarını, meyvelerini özellikle savunma anlamında almaya başladık. 3 maçta gol yemeden kazandık.” dedi.

SAVUNMA KORDİNASYONU

Savic, savunma oyuncularının birbirini tanımasının başarıda önemli bir etkisi olduğunu vurguladı. Pedro’nun ayrıldığını, Wagner’in takıma katıldığını aktaran Savic, “Uzun yıllar yanımızdaymış gibi aramıza dahil olmayı başardı. Mustafa, Batagov, Uğurcan ile beraber oynamıştık. Tüm takımın hakkını vermek gerekiyor. Bütün oyuncular savunmada yardımcı olmaya çalışıyor. Şu an iyi gidiyoruz, arzu ettiğimiz başlangıcı yaptığımızı düşünüyorum. 3 maçta 9 puan. Futbol olarak daha iyisini yapabilirdik ama ilk maçlarda puan almak önemli.” şeklinde konuştu.

GENÇ VE HIRSLI TECNİK DİREKTÖR

Söylemlerine devam eden Savic, dünyanın en iyi teknik direktörleriyle çalışma fırsatı bulduğunu dile getirerek, “Onlardan çok şey öğrenme fırsatı buldum. Fatih hocamızla 5-6 aydır birlikteyiz. İlişkimiz gayet iyi. Genç, hırslı ve futbola dair net fikirleri olan, yeni şeyler denemeyi seven biri. Hocamız buralı ve kulüp armasının, renklerinin ne anlama geldiğini biliyor.” ifadelerini kullandı.

Savic, geçen sezon başında kampa katılmamış olmanın etkisini de değerlendirerek, “Sakatlık yaşamak durumunda kalmıştım. Bizim yaptığımız iş ağır bir iş, bazen sakatlıklar peşinizi bırakmıyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, teknik direktör Fatih Tekke’nin kendisinden istediklerini belirterek, “Attığım golü de çalıştık. Rakibi analiz ettiğimizde, ön direkte uzun boylu oyuncuları bulunduruyorlardı. Arka direkte daha kısa oyuncularla mücadele etmek kolay olacaktı.” dedi.

KÜÇÜK BİR DERBİ

Samsunspor ile oynayacakları maçı, “Küçük bir derbi mücadelesi olarak dahi nitelendirebiliriz.” sözleriyle değerlendiren Savic, “Bir derbi mücadelesi de her zaman kazanılmak istenen bir mücadelenin parçasıdır. Taraftar için de bu maçı kazanmak istiyoruz. Onlara mesajım, taraftar stadı doldurduklarında, o desteği verdiklerinde, iki oyuncu fazlaymış gibi oynamamızı sağlıyorlar. 12, belki 13’üncü olarak onları çağırıyorum. Onları statta gördüğümüzde bizim adımıza ekstra güç oluyor.” dedi.