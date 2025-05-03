Savino Del Bene, VakıfBank’ı 3-0 yendi

İTALYA EKİBİ FİNALE YÜKSELDİ

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya temsilcisi Savino Del Bene, VakıfBank’ı 3-0’lık sonuçla mağlup ederek finale adını yazdırdı. Savino Del Bene, tarihinde ilk kez finale yükseldiği bu önemli karşılaşmada, yarın saat 19.00’da başka bir İtalya takımı olan A. Carraro Imoco ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

ÜÇÜNCÜLÜK MÜSABAKASI FATSA İLE OLACAK

VakıfBank ise Numia Vero Volley ile saat 16.00’da üçüncülük mücadelesine çıkacak. Maç, karşılıklı sayılarla başladı. 4-4 eşitlikten sonra, özellikle Bajema ve Antropova’nın etkili jaşılarıyla Savino Del Bene oyunu ele geçirerek, ilk seti 25-12’lik skorla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de VakıfBank, oyuna dahil olamadı. Savino Del Bene, Rus asıllı İtalyan pasör çaprazı Antropova’nın katkılarıyla etkileyici oyununu sürdürerek, seti 25-19’la kazanarak durumu 2-0’a getirdi.

SAVINO DEL BENE GALİP GELDİ

Deneyimli oyuncu Maja Ognjenovic’in oyuna katkısının kendini göstermesiyle Savino Del Bene, üçüncü ve son seti de 25-21’lik skorla kazanarak, karşılaşmayı 3-0’la tamamlayıp finale yükseldi.