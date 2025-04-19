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Savoie’de Çığ Düşmesi İle Ölüm

ÇIĞ DÜŞMESİNDE YAŞANAN TRAJEDİ

Fransız Alpleri’ndeki bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Fransa’nın güneybatısındaki Savoie bölgesindeki kayak merkezine düşen çığ, 27 yaşındaki bir İngiliz vatandaşı üzerinde etkili oldu. Yerel savcının ilettiğine göre, olay 17 Nisan Perşembe günü yerel saatle 10.00 civarında yaşandı.

OLAY ANINDAKİ DETAYLAR

Bölgede kayak yaparken çığın altında kalan kişinin yaklaşık 15 metre sürüklendiği bilgisi aktarıldı. Olay sonrası kalbi duran kişi, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

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