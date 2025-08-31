Haberler

Şavşat’ta Amatör Balıkçı Elektriğe Kapıldı

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, amatör balıkçı Mehmet Türüt (44) hayatını kaybetti. Olay, Mısırlı köyünde öğleden sonra gerçekleşti. Balık tutma amacıyla köye gelen Mehmet Türüt, köyden geçen Papatya Deresi’nde oltasıyla balık yakalamaya çalışıyordu.

Mehmet Türüt, oltasını hızlıca havaya kaldırdığı sırada oltası elektrik teline takıldı ve akıma kapıldı. Olayı gören çevredekiler, hemen yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Türüt’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında, Türüt’ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

