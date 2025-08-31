Haberler

Şavşat’ta Düşen İnek Kurtarıldı

ŞAVŞAT’TA YAŞANAN İNEK KURTARMA OPERASYONU

Artvin’in Şavşat ilçesinde, merada otlarken yamaçtan düşüp mahsur kalan bir inek, AFAD ekiplerinin 12 saat süren çabalarıyla kurtarıldı. Olay, Şavşat ilçesine bağlı Karaköy mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşayan bir vatandaşa ait inek, merada otladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 350 metre derinliğe yuvarlandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI GÜÇLÜ ARAZİDE YAPILDI

Yaralı halde mahsur kalan hayvanın sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirince, ihbar üzerine Artvin İl AFAD Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi koşullarında sürdürülen kurtarma operasyonları yaklaşık 12 saat sürdü. Ekipler, ip ve halat sistemleri kurarak ineğe ulaştı ve kontrollü bir şekilde yukarı taşıyarak sahibine teslim etti. Yapılan kontrollerde ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

