Şavşat’ta Kamyon Devildi, 1 Öldü

KAZA DETAYLARI

Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen bir kazada, kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Tepeköy köyü yolunda Arif Doğan Aydın’ın (45) kullandığı 75 AD 384 plakalı kamyon, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki yamaca çarptı ve devrildi.

YETKİLİLER OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Olay anında kamyonda yolcu olarak bulunan Ali Yıldız (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Aydın ile araçta bulunan Hacı Civelik (52) ise Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ARAÇTAKİ İHLALLER

Yapılan incelemelerde, kamyonun muayenesinin yapılmadığı, takografının olmadığı ve “Ardahan il sınırlarından dışarı çıkamaz” taahhüdünün bulunduğu tespit edildi. Bu durum, kazanın nedenleri arasında önemli bir etken olarak öne çıkıyor.