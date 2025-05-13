Şavşat’ta Sondaj Kamyonu Devrildi

ŞAVŞAT’TA KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arhavi’nin Şavşat ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen sondaj kamyonunun içinde bulunan Ali Yıldız (24) yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Tepeköy köyünde gerçekleşti. Sondaj makinelerinin taşıdığı ve Arif A. tarafından kullanılan 75 AD 834 plakalı kamyon, rampada geri kayarak yamaç üzerine devrildi.

KAZA SONRASI YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sonucunda Ali Yıldız hayatını kaybederken, araçta yer alan sürücü ile Hacı C. yaralandı. Yaralıların durumu hakkında ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı ve jandarma, kazayla ilgili inceleme çalışmalarını sürdürüyor.