Savunma Bakanı Akar, Kosova’ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek ve Kosova’ya ziyaret gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Milli Savunma Bakanı Akar’ın ilk durağı bugün Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna olacak. Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanarak, Bosna-Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile bir araya gelecek olan Akar, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç ile de görüşecek.

Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi üyelerince kabul edilmesi planlanan Akar, Zenica’da Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek. Daha sonra Kosova’ya geçecek Akar, Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak. Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelecek Bakan Akar’ın Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de görüşecek Bakan Akar, Türk Temsil Heyet Başkanlığında görevli personelle de bir araya gelecek.