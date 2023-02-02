Savunma Bakanı duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı tatbikatı

2023 Kış Tatbikatı’na dair konuşan Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye vurgu yaptı.

Milli Savunma bakanı Hulusi Akar Kış 2023 Tatbikatı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Akar, “Terörle mücadelemiz hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam etmektedir. Tüm operasyonlarımız meşru müdafaadır.” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Kars’ta 16 ülkenin katılımıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı olan “Kış Tatbikatı-2023”ü icra etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tatbikat sonrası açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kars Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda “Kış Tatbikat-2023” faaliyetlerini icra etti. Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı tatbikatı olma özelliğini taşıyan faaliyete Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm komuta kademesi katıldı.

Uluslararası olarak gerçekleşen tatbikatta ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze de yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kars’ta düzenlenen Kış Tatbikatı 2023’ün “Seçkin Gözlemci Günü”nde açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, “Terörle mücadelemiz hem yurt içinde hem de sınır ötesinde devam etmektedir. Tüm operasyonlarımız meşru müdafaadır.” dedi. Bakan Akar, “Hudut namustur anlayışıyla, en ileri teknoloji araçların kullanılmasıyla ve hudut birliklerimizin en ileri çapta takviyeleriyle hudutlarımız korunmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

“ÇATLASALAR DA PATLASALAR DA YAPACAĞIZ”

Yerli ve milli İha’larımız Siha’larımız, tanklarımız, helikopterlerimiz yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Çatlasalar da patlasalar da savaş uçağımızı da yapacağız. Yakında Kızılelma’yı da kullanmaya başlayacağız.

F-16 GÖRÜŞMELERİ

Bir an önce olumlu ve somut adımlarla sonuçlandırılmasını bekliyoruz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO’YA ÜYELİK SÜRECİ

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreciyle ilgili bizim tutumumuz açık ve net. Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık ve rezil eylemleri engellemek bu yana korumuş ve kollamışlardır. Akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Taahhütlerin ve verilen sözlerin yerine getirilmesiyle ancak adımlar atılabilir.