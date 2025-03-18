Savunma Bakanı Güler’den Çanakkale Mesajı

BAKAN GÜLER’DEN ANMA GÜNÜ MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Çanakkale’yi tarihimize altın harflerle yazdıran başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum” açıklamasında bulundu. ’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ için yayımlanan mesajında, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünün büyük bir gururla kutlandığına dikkat çekti. Güler ayrıca, milli ve manevi değerler için hayatını veren kahramanları rahmetle andığını da belirtti.

MÜCADELE RUHU SÜRECEK

18 Mart 1915’te Anadolu’nun her köşesinden ve bugünkü gönül coğrafyasından gelen Mehmetçiklerin, Çanakkale’de omuz omuza verdikleri mücadelede “yedi düvelin üstün savaş gücü ve teknolojisi karşısında, iman dolu göğüslerini siper ederek istiklal ve istikbalimizin teminatı olduklarını” ifade eden Güler, Türk askerinin imkansızı mümkün kıldığını vurguladı. Güler, üstün cesaret ve fedakarlıkla, milletin gönlünde ve hafızasında Türk askerinin yerinin sonsuza kadar kalacağını belirtti.

VATANIN KORUNMASI BORCUMUZ

Güler, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Milli Mücadele’de ve Sakarya’da gösterilen mücadele ruhunun, Kıbrıs’ta, terörle mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz’da da devam ettiğini aktardı. “Bu asil ruh, milletimizin karakterinde ebediyen varlığını sürdürecektir” diyen Güler, Cumhuriyet’in ikinci asrına başladıkları bu tarihi dönemde ülkeyi daha güçlü ve aydınlık yarınlara taşımak için kesintisiz bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Kahraman ordunun birçok faaliyeti eş zamanlı ve büyük bir başarıyla gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE DESTEK SÜRECEK

Şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkılacağına dikkat çeken Güler, “Başımızın tacı olan şehit ve gazi ailelerimiz ile kahraman gazilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.