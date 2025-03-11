Savunma Bakanı Güler Suudi Arabistan’da

RESMİ TEMASLAR İÇİN SUUDİ ARABİSTAN’DA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Suudi Arabistan’a geldi. Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havaalanı’na inişinin ardından, Bakan Güler’i burada Suudi yetkililer ve Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler karşıladı.

SUUDİ YETKİLİLERDEN KARŞILAMA

Bakan Güler’in ziyaret programı çerçevesinde, çeşitli resmi görüşmeler yapması bekleniyor. Bu temaslar, iki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliğini geliştirmek açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.