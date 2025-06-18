Savunma Bakanı Hegseth Soruları Yanıtladı

ABD SAVUNMA BAKANI’NIN DURUM ANALİZİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2026 bütçesi hakkında Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde yapılan oturumda soruları yanıtladı. Hegseth, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ortaya çıkan çatışmalara ABD’nin müdahalesi konusundaki soruları yanıtsız bıraktı ve ordunun Başkan Donald Trump’ın vereceği emirler doğrultusunda harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti.

İRAN’UYARISI VE NÜKLEER PROGRAM

Hegseth, İran’a da bir uyarıda bulunarak, “Nükleer program konusunda anlaşma yapması için Başkan Trump’ın çağrılarını dikkate almalıydılar. Trump’ın sözü bir anlam taşır, dünya bunu anlıyor” dedi. Savunma Bakanlığı’nın görev tanımını belirterek, “Seçeneklerle hazır beklemek işimizdir. Şu anda tam olarak bunu yapıyoruz” şeklinde konuştu.

CAYDIRICILIĞIN YENİDEN TESİSİ

Trump yönetiminin “caydırıcılığı yeniden tesis etme” çabaları hakkında gelen bir soruya Hegseth, “Bu ortamda zaten büyük ölçüde caydırıcılığı yeniden tesis ettik. Asıl soru, önümüzdeki günlerde bunun hangi yöne evrileceği” yanıtını verdi. Bu sözler, mevcut güvenlik durumunun ve gelecekteki gelişmelerin önemini vurguluyor.