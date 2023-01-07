Savunma Bakanı: İnleri başlarına yıkılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye değindi ve teröristlerin inlerinin başlarına yıkıldığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit yakınları ve gazilerle görüştü. Akar, Mehmetçiğin yurt içi ve yurt dışında teröristlere yönelik durmaksızın mücadele verdiğini söyledi. Akar, hainlerin inlerinin yerle bir edildiğini aktardı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tokat’ta şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Valilik binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Akar, teröristlere gözdağı verdi.

Şehit ve gazilerin kanları sayesinde bu topralkarın vatan olduğunu vurgulayan Bakan Akar “Terörle mücadelemiz tek yürek ve tek yumruk olarak sürüyor. 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için gayret içindeyiz. Yurt içinde kökü kazınmakta olan teröristlerin, yurt dışındaki kalıntıları da Mehmetçik tarafından kovalanıyor. Hainlerin bütün barınakları, sığınakları, inleri başlarına yıkılıyor. Asil milletimizi 40 yıldır başına bela olan bu musibetten kurtarmakta kararlıyız” dedi.

Hulusi Akar’a , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla da eşlik etti.