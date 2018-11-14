Savunma Bakanı istifa etti

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, canlı yayında görevini bıraktı. Lieberman, şahin kanadın en önemli isimlerindendi.

60 yaşındaki Lieberman, istifaya gerekçe olarak, ülkesinin savunma politikalarını yeterince şekillendirememesini gösterdi. İçinde olduğu hükümetin “teröre teslim olduğunu” öne sürdü.

İsrail ve Hamas, 2014’ten bu yana yaşanan en büyük çatışmanın ardından gece saatlerinde ateşkese varmıştı. Varılan ateşkes, İsrail’deki aşırı sağcılar arasında yoğun tepki görmüş ve gece yarısı gösteriler düzenlenmişti.

Avigdor Lieberman, dün akşam ilan edilen ateşkese karşı çıkmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, tepkiler üzerine ateşkesi savunan bir açıklama yaparak, Hamas’ın silahların susması için yalvardığını ileri sürmüştü

HÜRRİYET