Savunma Bakanı: Kimse karşımıza çıkmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamasında Suriye’ye yönelik olası operasyona değindi.

Akar, “Milletimizi, 40 yıldır başına musallat olan terör belasından kurtaracağız. Azimliyiz, kararlıyız ve muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyona ilişkin, “Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır… Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar’a Suriye’nin kuzeyine yönelik olası bir operasyona ilişkin sorular yöneltildi. Akar, “Biz ilkeli davranıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde olabildiğince ilkeli, açık, şeffaf ve uluslararası hukuka uygun davranıyoruz. Diyoruz ki biz hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. Bizim derdimiz bu. Hudutlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden sınırlarımızda herhangi bir şekilde bir oluşumu istemiyoruz. Buna ‘terör koridoru’, ‘terör oluşumu’ ne denirse denilsin. Nitekim 2016’dan itibaren başlandı ve terör koridorlarını parçaladık. Bundan sonra da orada herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik” diye konuştu.

Terörle mücadelede kararlılık mesajının altını çizen Akar, şunları kaydetti:

‘Azimli ve kararlıyız’

“Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir. ‘Terörist neredeyse hedef orası’ anlayışıyla, artan şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla terörle mücadele devam ediyor. Milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor.”

‘Zamanı geldiğinde’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası bir operasyonun hedefinin Tel Rıfat ve Menbiç olacağına yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Akar, “Bize yönelik taciz, saldırı girişimleri bu iki bölgeden yoğunlaşmış durumda. Saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız” dedi.. Akar, operasyonun ne zaman yapılacağının sorulması üzerine ise “Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır” yanıtını verdi.

Akar, Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından; Ukrayna bağlamında daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı. Tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu. İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Suriye’nin kuzeyi bağlamında ise bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereği hatırlatıldı.