Savunma Bakanı: Sabırlı bir politika izliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin sağduyulu ve sabırlı bir dış politika anlayışı belirlediğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcıları ve ordu komutanları ile “Ateş Serbest-2022” faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini takip etti.

Faaliyetin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun kapısını açan önemli zaferlerden Sakarya Meydan Savaşı’nın yapıldığı alanda gerçekleştirildiğine dikkati çeken Akar, “Etkin, caydırıcı ve saygın olarak ifade ettiğimiz, ‘peygamber ocağı’ olarak da bilinen Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuzun her an harekata hazır olması herhangi bir şekilde seçenek değil bir mecburiyettir” diye konuştu.

Son dönemde Yunanistan ile yaşanan sorunlara da değinen Akar, “Bu sorunların karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımızı ısrarla sürdürüyoruz. Fakat diğer taraftan hiçbir şekilde bir oldubittiye, herhangi bir şekilde istenmeyen bir duruma izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Türkiye olarak bizler daima sorumlu, sağduyulu ve sabırlı bir politika izliyoruz” dedi. Türkiye’nin bir devletten beklenen neyse o şekilde davrandığını dile getiren Akar, şunları söyledi: “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm birimler bu şekilde çalışıyor. Gayretlerimizin nihai amacı barış ve istikrarın sağlanması. Geçtiğimiz hafta Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmemiz oldu. Bu görüşmede kendilerine duygularımızı, düşüncelerimizi açık şekilde ifade ettik. Kapsamlı ve kalıcı bir çözüm için görüşmemiz, buluşmamız gerektiğini, diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirttik. İyi komşuluk ilişkileri içinde, uluslararası hukuk çerçevesinde bu sorunlara çözüm bulunabileceğini ifade ettik. Bu konuda üçüncü tarafları karıştırmadan karşılıklı iki komşu, iki müttefik olarak konuşup, görüşüp samimi diyalogla problemlerimizin, sorunlarımızın çözülebileceğine hala inanıyoruz.”