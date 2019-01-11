Savunma Bakanı’ndan harekat açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ile ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ile ilgili yaptığı açıklamasında Münbiç için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Önümüzde Münbiç, Fırat’ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.” dedi.

Akar konuşmasına şu şekilde devam etti:

“(Fırat’ın doğusu) Yeri ve zamanı geldiğinde, önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara gömülecek. Türkiye Cumhuriyeti devleti, ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, nerede olursa olsun teröre son vermek için son derece kararlı. Tek hedefimiz teröristlerdir. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor.” dedi.

NTV