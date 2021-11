Savunma Bakanı’ndan İYİ Partili Türkkan’a ‘şehit’ tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan’a tepki gösterdi.

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen, milli, manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıralı amir ve komutanların emir komutasında milletin emrinde ve görevinin başında olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

“Bu vesileyle Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, vatanımız, milletimiz ve vatanımız için emek veren tüm devlet adamlarımızı, tüm komutanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Bu noktaya gelmemizde, bu başarıları elde etmemizde tabi ki aslan payı hepinizin bildiği gibi şehitlerimize ve gazilerimize ait.

Bu nedenle şehitlerimiz ve gazilerimizin üzerinde önemle durmak lazım. Burada bir hususun altını önemle çizmek istiyorum. Vatan için, millet için gözünü kırpmadan her türlü fedakarlığa katlanıp canını seve seve feda eden şehitlerimiz, hayatını seve seve ortaya koyan gazilerimiz ve onların aileleri bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Dolayısıyla şehit ailelerimiz, gazilerimiz için ne yapsak azdır.

Onları hiçbir zaman rencide etmemek esastır. Onlara her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecektir. Biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız.”