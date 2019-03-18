Savunma Bakanı’ndan saldırı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Akar, “İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan düşmanlığının geldiği noktayı gösteriyor” dedi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Yeni Zelanda’daki terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.
Akar şunları söyledi:
“Irkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları şiddetle lanetliyorum.
Bu katliam İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. ”
TRT