Savunma Bakanı’ndan Yunanistan’a: Bu hangi akıl kabul eder!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın karasularını genişletmeye hazırlandığı iddiası hakkında konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ‘Yunanistan karasularını genişletmeye hazırlanıyor’ iddiasıyla ilgili net konuştu: Bunu hangi akıl kabul eder

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda Bakanlığının yıllık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hava sahasının kapatılması üzerine kaldıkları Ukrayna’dan dönen A400M uçaklarının gelmesine yönelik yapılan çalışmaların detaylarının sorulması üzerine, Akar, 23 Şubat’ta insani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek için iki uçağın Ukrayna’ya gittiğini belirtti.

Uçakların Borispol Havaalanı’nda yüklerini boşaltmasının ardından kalkış için piste hareket ettiği sırada kulenin hava sahasının kapatıldığını söylediğini aktaran Akar, “Ukrayna’da kontrol edilemeyen gruplardan bahsediliyordu. Onlar tarafından bir etki yapılabilir, uçakların bir roket veya füze ile vurulma, bir provokasyonla karşılaşma riski olduğu için bekledik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hem Sayın Zelenskiy hem de Sayın Putin ile birçok kez konuştu. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede hem Rus ve Ukraynalı bakanlarla devamlı görüştük. Taraflara bir kez daha teşekkür ediyorum. En uygun şartların oluşmasının ardından uçaklarımız yurda döndü” diye konuştu.