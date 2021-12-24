Savunma Bakanı’ndan Yunanistan’a sert mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın son dönem özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nden satın aldığı savaş uçaklarına ilişkin konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın son dönemdeki silahlanma çalışmalarıyla ilgili “Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye’ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir” dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını da vurgulayan Bakan Akar, “Irak’ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bölgelerde girilmedik yer kalmadı, kalmayacak” ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de “Pençe harekatları ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarının yanı sıra Mavi Vatan’da, Ege ve Doğu Akdeniz’de ve hava sahamızda gayretli, özverili çalışmalar yapan kahraman personelimizin fedakarlıklarıyla ezber bozucu başarılar elde edilmiştir” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları ile Bakanlığının ‘Madalya, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Akar, kazanılan önemli başarılardan dolayı tüm personeli kutladı. “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkinliğine, caydırıcılığına, saygınlığına katkı sağlayan tüm personelimizin başımızın üzerinde yeri vardır” diyen Akar, hem bölgede hem dünyada hassas bir dönemden geçildiğini, belirsizlik ve risklerin tüm bölgeyi tehdit ettiğini söyledi.

“TSK, CUMHURİYET TARİHİNİN EN YOĞUN GÜNLERİNİ YAŞIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline gelen Türkiye’nin gelişmeler karşısında proaktif tedbirler aldığını bildiren Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak vazifemiz ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, savunmasını sağlamak, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve bekamızı sürdürmek için karada, denizde ve havada üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yerine getirmektir” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını vurgulayan Akar şöyle konuştu:

“Terörle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bölgelerde girilmedik yer kalmadı, kalmayacak. Pençe serisi harekatlarla çok yoğun şekilde zorlu arazi ve hava şartlarında büyük kahramanlık gösteren Mehmetçik, teröristleri adım adım takip etmekte, bütün mağaralarına, inlerine, barınaklarına, sığınaklarına girerek kontrolü sağlamaktadır. Oradaki tek hedefimiz teröristlerdir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek.”