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Savunma Bakanları Ankara’da Bir Araya Geldi

BAKANLARIN GÖRÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi. Güler, İngiliz mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığına gelirken askeri törenle karşıladı. İki bakan, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELER

Görüşmelerin ardından, iki bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Bu önemli toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Sir Anthony David Radakin de yer aldı.

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