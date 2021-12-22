Savunma Bakanlığı: 10’u öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde bulunan 10 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ettikleri bilgisini veren Bakanlık, “Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi” sözlerine yer verdi.