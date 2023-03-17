Savunma Bakanlığı: 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları tarafından Suriye ve Yunanistan sınırlarında 7’si terörist 11 kişiyi yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/PYD/YPG, 4’ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde sürüyor. Hudut Kartalları, Suriye ve Yunanistan sınırlarında 7’si terörist olamk üzere toplamda 11 kişiyi yakaladı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Hudut Kartalları, Suriye ve Yunanistan’dan Türkiye’ye, Türkiye’den de Suriye ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü PKK/PYD/YPG, 4’ü de FETÖ terör örgütü mensubu 11 kişiyi yakaladı.” ifadeleri kullanıldı.