Savunma Bakanlığı: 11’i öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mili Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak”