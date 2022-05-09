Savunma Bakanlığı: 12’si öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist, komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin daha komandolar sayesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.”