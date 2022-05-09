Savunma Bakanlığı: 12’si öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist, komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin daha komandolar sayesinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.”