Savunma Bakanlığı: 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonlarda üç askerin şehit olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda üç askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını duyurdu.

Kuzey Irak’taki Pençe-Yıldırım Harekatı’ndan acı haber geldi.

Harekat bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu üç asker şehit oldu, iki asker yaralandı.