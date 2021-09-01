Savunma Bakanlığı: 4’ü öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.