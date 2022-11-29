Savunma Bakanlığı, acı haberi açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, eli kanlı terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit oldu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 27 Kasım’da, terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”